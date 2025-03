Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo Rizzoli

Il produttore cinematografico ha vissuto la malattia della mamma, scomparsa per un tumore al pancreas, con il supporto del fratello Paolo Ciavarro. Nel memoir Non ci sono buone notizie ha raccontato l"anno più bello" della madre, "nonostante tutto"

Poche ore dopo la morte di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno incontrato i giornalisti fuori dalla clinica Paideia di Roma. Mentre Paolo, 33 anni, ha parlato poco e non ha trattenuto le lacrime, Andrea ha risposto con gentilezza alle domande dei cronisti, ricordando la mamma che non ha perso la speranza fino all’ultimo istante. Nato nel 1980 dall’amore tra l’attrice e il primo marito, l’editore e produttore Angelo Rizzoli, nel memoir Non ci sono buone notizie Andrea ha raccontato l’“anno più bello” di Giorgi, “nonostante tutto”. Nel libro ha approfondito anche il ruolo fondamentale del fratello Paolo, con il quale ha condiviso ogni tappa del percorso di cure: “Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele [avuto dalla moglie Clizia Incorvaia, ndr] è una medicina vivente per nostra madre”.