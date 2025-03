È morta Eleonora Giorgi, l'attrice aveva 71 anni

La carriera

Eleonora Giorgi era nata a Roma il 21 ottobre 1953. Aveva iniziato la sua carriera al cinema negli anni '70, sperimentando generi cinematografici diversi, dal dramma alla commedia. Nel 1972, con Roma, film di Federico Fellini, l'esordio. Poi sono arrivati successi come Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella e l'Appassionata. All'inizio i registi la doppiano, ma poco a poco la sua voce roca e sensuale diventerà un tratto inconfondibile del suo personaggio. La troviamo anche nel cast de L'Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, Cuore di cane di Alberto Lattuada e Una spirale di nebbia di Eriprando Visconti. Ha lavorato anche con Damiano Damiani (Un uomo in ginocchio), Dario Argento (Inferno), Franco Brusati (Dimenticare Venezia) e Liliana Cavani grazie alla quale ha incontrato, nel 1982, per Oltre la porta, Marcello Mastroianni. Giorgi ha anche calcato le scene con Celentano (Mani di velluto) e Renato Pozzetto (Mia moglie è una strega). Carlo Verdone in Borotalco ne ha fatto la sua musa e l'attrice è stata premiata con il David di Donatello. Dagli anni Novanta e Duemila ha recitato molto in televisione. Ha fatto parte, ad esempio, del cast di Lo zio d'America e I Cesaroni. Nel 2003 ha esordito alla regia cinematografica con Uomini & donne, amori & bugie. Si è poi dedicata anche al teatro, con l’esordio nella commedia Fiore di cactus di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy, per la regia di Guglielmo Ferro. Nel 2009 ha diretto il suo secondo film, L'ultima estate.