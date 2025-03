"Per me è un dolore particolare perché Eleonora ha recitato con me nel film più importante della mia carriera, che sicuramente è Borotalco". Con queste parole, Carlo Verdone ha ricordato Eleonora Giorgi, scomparsa oggi, 3 marzo. Il regista ha sottolineato l'importanza di quel film, che segnò una svolta nella sua carriera: "Era il film dal quale mi allontanavo dai personaggi e dovevo affrontare un personaggio unico".

L'incontro con Eleonora Giorgi fu decisivo per la realizzazione del film. Verdone racconta: "Quando Angelo Rizzoli mi convocò nel suo studio per dirmi che Eleonora sarebbe stata felice di lavorare con me, perché aveva visto i miei primi due film, io ho accettato di buon grado questa cosa".

Un’attrice luminosa e carismatica

Nacque così un'amicizia profonda, che Verdone ricorda con affetto: "Abbiamo cominciato ad essere amici, ho capito che tipo era: una ragazza piena di vita, piena di entusiasmo, piena di energia, era luminosa". Insieme allo sceneggiatore Enrico Oldoini, Verdone creò un ruolo su misura per l'attrice, in un film che segnò un'epoca: "Era l'inizio degli anni 80, anni in cui si sentiva la voglia di leggerezza, di serenità dopo gli anni bui degli anni 70". Borotalco fu un successo, anche grazie all'interpretazione di Eleonora Giorgi: "Lei ha interpretato in una maniera migliore quel personaggio. Insieme abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo vinto 5 David di Donatello". Verdone ricorda non solo la bravura dell'attrice, ma anche la sua forza nel combattere la malattia: "L'ho ammirata tanto soprattutto quando l'ho vista nel piano della malattia, avere sempre un senso di pacatezza, di serenità, di dignità. E questo è stato veramente un grande, grande esempio".



Un esempio di forza e dignità

Oltre alla sua bravura sul set, Verdone ha voluto sottolineare il coraggio con cui Eleonora Giorgi ha affrontato la malattia. "Invece di nascondersi, ha scelto di mostrarsi con forza, dando un grande esempio a chi sta vivendo lo stesso dramma", ha dichiarato. La sua serenità, anche nei momenti più difficili, è stata per il regista una lezione di vita: "Sapeva cosa l’attendeva, eppure sorrideva sempre, circondata dall’amore della sua famiglia".

Un vuoto incolmabile

Con commozione, Verdone ha riflettuto su quanto sia doloroso per lui realizzare che di Borotalco non sia rimasto più nessuno: "Ho perso tanti amici, non c'è più nessun attore o collaboratore di quel film. Questo mi addolora profondamente". L'ultima volta che ha visto Eleonora Giorgi è stata su un treno Milano-Roma, quando ancora non sapeva della sua malattia. "Negli ultimi tempi ci siamo scritti molto, e solo nove giorni fa mi aveva mandato messaggi pieni di affetto", ha rivelato, confessando di averle dedicato una scena difficile della sua ultima serie, "Vita da Carlo 4".