Michelangelo Buonarroti, 550 anni dalla nascita

Il 6 marzo del 1475 venneal mondo a Caprese da Francesca di Ser Miniato del Sera e Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, e due giorni dopo fu battezzato nella chiesetta di San Giovanni Battista. Le celebrazioni dei 550 anni dalla mia nascita inizieranno proprio nella mia terra natale, a Caprese in provincia di Arezzo, in Alta Val Tiberina

Al via in tutta Italia, ma specialmente in Toscana, le celebrazioni per i 550 anni della nascita di Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Insieme a Leonardo e Raffaello costituisce la triade dei geni del rinascimento maturo. Pittore, scultore, architetto, poeta e ingegnere militare, Michelangelo è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi maestri del rinascimento. Michelangelo nacque a Caprese (provincia di Arezzo) da una famiglia di nobili fiorentini ormai in declino. A dodici anni approdò alla bottega di Domenico Ghirlandaio, uno dei più importanti artisti fiorentini dell’epoca. Artista assolutamente geniale, la cui attività spaziò dalla scultura, alla pittura, all’architettura, alla scrittura di poesie e nei primi tre campi vi lasciò un segno indelebile. Michelangelo realizzò un percorso artistico assolutamente unico fatto di forme, architetture, immagini e sculture. Fin dall’inizio della sua formazione fu un pensatore a 360 gradi, producendo un gran numero di disegni, a volte solo abbozzi, in cui cercò di trasferire l’idea sulla carta.

Gli anni giovanili

Dopo l’esperienza alla bottega del Ghirlandaio, Michelangelo completò la sua formazione presso il giardino di San Marco, un’accademia di giovani artisti, sostenuta economicamente da Lorenzo il Magnifico. Le opere di Michelangelo colpirono così nel profondo il signore di Firenze che decise di ospitare l’artista nel palazzo di via Larga, residenza della famiglia Medici. Lorenzo il Magnifico, il cardinale Jacopo Galli, papa Alessandro VI, papa Giulio II: Michelangelo in vita poté godere dell’appoggio di molti influenti mecenati, ma ciò nonostante dimostrò una forte indipendenza creativa, realizzando spesso opere che non erano destinate ad alcun committente per essere vendute a chi ne fosse interessato, cosa assolutamente innovativa per l’epoca.