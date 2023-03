Hope Carrasquilla, che ha insegnato educazione classica per un decennio, ha detto che era consapevole del fatto che "una volta ogni tanto c’è un genitore che si arrabbia per l'arte rinascimentale"

La preside della Tallahassee Classical School della Florida è rimasta senza lavoro dopo che i genitori si sono lamentati del fatto che ai loro figli di 11-12 anni sia stata mostrato il David" di Michelangelo, definito "pornografico". L'ormai ex preside, Hope Carrasquilla, ha detto ad HuffPost che la situazione era “più complicata di così", perché il protocollo abituale è quello di inviare ai genitori una lettera prima che agli studenti vengano mostrate opere d'arte classiche. A causa di "una serie di problemi di comunicazione", la lettera non è stata inviata ai genitori di prima media, e alcuni si sono lamentati, ha detto Carrasquilla. Un genitore era addirittura"sconvolto". Il consiglio di amministrazione della scuola ha deciso di dare alla preside la scelta di dimettersi o essere licenziata dopo neanche un anno di servizio. Si tratta della terza preside che si avvicenda nella scuola da quando è stata aperta nell'autunno del 2020, secondo il Tallahassee Democrat. La mossa arriva mentre i conservatori in Florida e altrove combattono per intensificare il loro contributo nell'istruzione primaria.

"I diritti dei genitori vincono su tutto il resto"

Carrasquilla che ha insegnato educazione classica per un decennio, sapeva che "una volta ogni tanto c’è un genitore che si arrabbia per l'arte rinascimentale" – da qui l’idea della lettera. L’ex preside pertanto non è rimasta sorpresa dalla reazione del presidente del consiglio scolastico, Barney Bishop, ma dal fatto che altri membri del consiglio lo abbiano assecondato. In una telefonata con HuffPost, Bishop ha sottolineato che l'incidente della scultura nuda è stato uno dei molteplici problemi con Carrasquilla, senza però entrare nello specifico. "I diritti dei genitori vincono su tutto il resto", ha detto aggiungendo che l'insegnamento a distanza della pandemia ha dato ai genitori una finestra più chiara sull'educazione dei loro figli e ha spinto alcuni a scegliere scuole come Tallahassee Classical.