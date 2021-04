La riproduzione del capolavoro, conservato nella Galleria dell'Accademia a Firenze, ha lasciato il capoluogo toscano per il viaggio verso gli Emirati Arabi Uniti, dove sarà presentato il 26 aprile per rappresentare l'Italia. È stata realizzata grazie a una digitalizzazione e alla stampa in 3D in 14 pezzi e ha le stesse dimensioni dell’originale