Madrid, quadro all’asta per 1.500 euro: forse è un’opera di Caravaggio

Un dipinto a olio su tela, attribuito a un pittore minore, era stato messo in vendita da una casa d’aste in Spagna. Dopo i dubbi di molti esperti d’arte, l’opera è stata ritirata per accertamenti. Lo Stato spagnolo ha messo il vincolo e potrà esercitare il diritto di prelazione per poterlo acquisire. Diversi studiosi sono convinti che si tratti dell’Ecco homo, un quadro di Michelangelo Merisi

Il mondo dell’arte è in fibrillazione per un quadro ritrovato in Spagna e finito all’asta a Madrid con una base di appena 1.500 euro. Il misterioso “Ecce homo”, attribuito a un pittore minore, potrebbe invece essere stato dipinto da Caravaggio. La casa d’aste ha bloccato la vendita in attesa di capire se davvero si tratti di un’opera di Michelangelo Merisi.

L’asta bloccata

L’Ecce Homo, olio su tela di 111 centimetri per 86, stava per andare in asta a Madrid, con stima di 1.500 euro, in una vendita presso la casa Ansorena. Il catalogo lo presentava come una “Incoronazione di spine”, della cerchia di José de Ribera, artista del XVII secolo conosciuto come lo Spagnoletto. Numerosi esperti di arte però hanno iniziato a dibattere sula possibilità che si tratti di un quadro di Caravaggio e quindi per precauzione il lotto numero 229 è stato ritirato dalla casa d’aste. Secondo la versione fornita da Madrid, “il lotto è stato ritirato perché dobbiamo fare verifiche e studiare più approfonditamente il pezzo. I proprietari avevano dei dubbi”.