Consiglio europeo, al via il vertice. Dazi e difesa in agenda

Gli schieramenti

Il leader francese, in questo momento, è forse il capofila degli anti-trumpiani d'Europa. A L'Aja, con Trump, non c'è stato alcun faccia a faccia ufficiale dopo il velenoso botta risposta dopo il G7 del Canada. A far compagnia a Macron c'è Pedro Sanchez, finito isolato dalla Casa Bianca per la sua trincea solitaria sul 3,5% del Pil per la difesa. Nei Paesi Bassi lo spagnolo, con Trump, non si è neppure salutato. Ma l'Ue, sui dazi, rischia la spaccatura. C'è un cospicuo numero di Paesi che è pronto a tendere la mano agli Usa. Ed è l'Italia, in questo caso, a fare da punto di riferimento. Se l'intesa con gli Usa fosse su dazi al 10% "sarei abbastanza d’accordo, non è particolarmente impattante per le imprese", ha sottolineato Giorgia Meloni. La premier italiana, con Trump, ha parlato anche del dossier commerciale. "La discussione è ongoing", ha sottolineato Meloni evitando di entrare nel merito della trattativa ("non spetta ai Paesi membri") ma rivendicando il ruolo dell'Italia nell'interlocuzione, nuovamente fitta, tra Ue e Stati Uniti.