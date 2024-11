AI o Shakespeare, le poesie di ChatGpt ingannano i lettori

A quasi 2 mila partecipanti sono state presentate dieci poesie: cinque scritte da grandi autori come William Shakespeare e cinque generate da ChatGpt. Lo studio rileva che i lettori sono stati ingannati dalla facilità di comprensione del testo, interpretato come un segno di autenticità della poesia piuttosto che una "tecnica" dell'IA

Lo studio

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Report, le persone non sono state in grado di distinguere in modo affidabile tra le poesie umane e quelle artificiali, mostrando in alcuni casi preferenze per i lavori realizzati dall'IA. Stando ai ricercatori, ChatGpt ha saputo generare testi sia semplici sia accessibili, più facili da comprendere rispetto ai grandi poeti. I partecipanti, convinti di preferire la poesia umana, avrebbero interpretato la facilità di comprensione del testo come un segno della loro autenticità, piuttosto che una "tecnica" dell'IA. Lo studio ha inoltre evidenziato una correlazione negativa tra la fiducia dei partecipanti nelle proprie risposte e l'accuratezza delle stesse, suggerendo che l'eccessiva sicurezza può portare ad errori di valutazione.