Intelligenza artificiale, Musk su X la lancia coi capolavori dell'arte

Napoleone cavalca il suo destriero in una versione animata dell'opera di Jacques-Louis David, mentre le ballerine di Edgar Degas seguono con attenzione le lezione di danza ripetendo le indicazioni dell'insegnante: "L'Ia è incredibile", ha scritto in magnate della tecnologia nel pubblicare il video con le opere animate attraverso l'Ia

Elon Musk celebra la versatilità dell'intelligenza artificiale con una versione animata dei grandi capolavori dell'arte. "L'Ia sarà incredibile" ha scritto ripostando un contenuto su X, la piattaforma di cui è proprietario. Il post include un video in cui è possibile apprezzare il sorriso de La ragazza con l'orecchino di perla, l'espressività delle scene caravaggesche con i giochi di luci e ombre in movimento, la vertigine che deve provare il Viandante su un mare di nebbia di Caspar David Friedrich mentre contempla l'orizzonte davanti a sé. Musk ribadisce la sua posizione in merito alla sfida dell'intelligenza artificiale, in un momento in cui aziende e istituzioni stanno ancora decidendo come approcciarsi a questa tecnologia.