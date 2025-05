Funko lancia il POP! di Kimi Antonelli

Si estende la collaborazione tra Funko e il team Mercedes AMG Petronas di Formula 1 con un’inedita figura Pop! in vinile dedicata a Kimi Antonelli. Lucy Salisbury, Direttore del gruppo Licenze e strategia di vendita al dettaglio di Funko EMEA: “Siamo davvero entusiasti di poter offrire sempre di più a questa community"

Arriva oggi l’annuncio di Funko: il marchio leader nella cultura pop intende estendere la sua partnership con il con il team Mercedes AMG Petronas di Formula 1 con un’inedita figura Pop! in vinile dedicata a Kimi Antonelli. Questa nuova release, in collaborazione con il team Mercedes AMG Petronas di Formula, rafforza ulteriormente la presenza di Funko nel mondo delle corse e l’impegno verso community di fan sempre più ampie nel settore sportivo. Con prevendite disponibili dal 15 maggio, il Pop! Kimi Antonelli raffigura il giovane pilota italiano con indosso la sua tuta ufficiale del team Mercedes AMG Petronas di Formula 1. Questo pezzo da collezione è imperdibile per fan e collezionisti, valorizzando perfettamente uno dei piloti più promettenti del panorama automobilistico.