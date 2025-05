Salone del Libro di Torino al via: eventi e presentazioni

I numeri di quest’anno raccontano un Salone del libro in crescita, più aperto e articolato: 137.000 metri quadri espositivi, oltre 700 stand, 51 sale, 220 ore di laboratori e più di 2.000 eventi solo all’interno del Lingotto. A questi si aggiungono altri 500 appuntamenti sparsi in città grazie al Salone Off, che continua a portare i libri fuori dalla fiera, tra i quartieri, le scuole, le biblioteche, le piazze.

Alla guida della manifestazione ci sarà ancora Annalena Benini. Il tema di quest'anno è “Le parole tra noi leggere”, un invito gentile ma urgente a riscoprire il valore del linguaggio come strumento di incontro. Un titolo poetico ma concreto, che valorizza il ruolo della parola come materia viva: leggera ma preziosa, fragile ma capace di costruire ponti.

Dal 15 al 19 maggio 2025, per cinque giornate il Salone Internazionale del Libro di Torino accoglierà lettori, autori, editori e curiosi da tutta Italia interessati alla scrittura, all’editoria e al pensiero critico. Giunto alla sua 37ª edizione, l’evento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Ospitato come sempre negli spazi del Lingotto Fiere, il Salone proporrà un programma di incontri, anteprime, laboratori, reading e dialoghi con le voci più autorevoli e innovative del panorama editoriale. Tra novità editoriali, dibattiti sui grandi temi contemporanei e una straordinaria varietà di case editrici presenti, il Salone del Libro 2025 promette emozioni, scoperte e riflessioni.

Tornano gli spazi già noti ai frequentatori affezionati – i padiglioni 1, 2, 3 e Oval – e si conferma il Padiglione 4, dedicato al Bookstock, il cuore giovane e sperimentale del Salone del libro, con laboratori e attività pensate per coinvolgere tutti, non solo bambini e ragazzi. Per il terzo anno, anche la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli diventa un giardino pensile dove incontrarsi tra letture e arte. Non mancano gli spazi per nuovi linguaggi e community: sabato 17 maggio debutterà il Romance Pop-up, una giornata interamente dedicata alle grandi autrici del genere romance, tra incontri, firmacopie e meet&greet organizzati negli spazi dell’UCI Cinema Lingotto.

Le presentazioni

Sono moltissimi gli appuntamenti di questa edizione: spazi di dialogo, di ascolto per spalancare finestre sul mondo attraverso la lettura. Ad aprire questo palinsesto per viaggiare nelle sale del Lingotto sarà la lezione inaugurale di Yasmina Reza, che porterà anche il suo ultimo libro, La vita normale (Adelphi), in uscita in Italia a maggio.

Rie Qudan

Dall’Asia, e più precisamente dal Giappone, arriverà Rie Qudan, che porterà Tokyo Sympathy Tower (L’Ippocampo Edizioni), romanzo distopico e caso letterario, perché alcune frasi sono state composte con ChatGPT; ci sarà anche Kim Ho-Yeon, il più famoso scrittore “feel good” coreano, a parlare del suo ultimo, commovente libro, Rivali in amore (Salani), e lo scrittore di fantascienza cinese Chen Qiufan con Il Tao delle macchine (Luiss University Press). Quest’anno particolare spazio sarà dato alle voci dalla Palestina: Adania Shibli, una tra le più importanti scrittrici di lingua araba, finalista al National Book Award e all’International Booker Prize, presenterà il suo esordio Sensi, appena uscito in Italia per La Nave di Teseo; la scrittrice e giornalista Azem Ibtisam sarà in dialogo con Paola Caridi e Claudia Durastanti sul suo Il libro della scomparsa (Hopefulmonster); Ziad Khaddash, scrittore e insegnante che offre un ritratto vivido della Cisgiordania, sarà in dialogo con il giornalista e poeta della diaspora palestinese Raed Wahesh.

Gli ospiti dagli Usa

Saranno numerosi gli eventi con ospiti dal continente americano. In particolare, dagli Stati Uniti: Scott Turow, tra i nomi più amati dal pubblico del Salone, e scrittore di bestseller che hanno ispirato produzioni cinematografiche, porterà il suo ultimo legal thriller in uscita a fine aprile, Presunto colpevole (Mondadori); torna al Salone CJ Leede, con Estasi americana (Mercurio); Jane Smiley presenterà L’età del disincanto (La Nuova Frontiera), un’intensa storia famigliare, e Shalom Auslander (Guanda) Feh, il suo nuovo, esilarante romanzo; Brian Evenson, vincitore di tre Shirley Jackson Awards e dell’International Horror Guild Award, parlerà con Vanni Santoni del suo ultimo libro, Il padre della menzogna (Nottetempo); arrivano anche Michael Bible (Adelphi), Walter Mosley (21lettere) e l’economista Deirdre McCloskey con la sua trilogia sulla borghesia (Silvio Berlusconi editore). L’autrice americana di bestseller Lauren Roberts porterà il suo Fearless. Coraggio e destino (Newton Compton).

Dall’America Latina ci saranno invece il cileno Andrés Montero (Edicola ediciones) e Carla Madeira (Fazi), l’autrice più letta di tutto il Brasile.

Il maestro dei racconti brevi

Arriverà anche Etgar Keret, popolare autore israeliano e uno dei maestri più acclamati del racconto breve, per parlare di Correzione automatica (Feltrinelli), trentatré racconti surrealisti, stravaganti e divertenti. Da Israele arriva anche lo scrittore, traduttore e drammaturgo Roy Chen, pubblicato in Italia da Giuntina, con il suo ultimo romanzo Il grande frastuono.