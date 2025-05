Il Giubileo arriva dentro il parco divertimenti di Magicland

Il Giubileo entra per la pima volta in un parco divertimenti. Lo scorso 5 maggio è stata inaugurata, a Magicland, “La Porta del Giubileo”, il primo percorso tematico giubilare ideato per coinvolgere famiglie, gruppi, pellegrini, fedeli di tutte le generazioni all’interno di uno dei parchi divertimenti più grandi del Centro-Sud Italia. Realizzato in collaborazione con ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), il percorso èispirato alla dinamica dell’escape room, articolato in 5 tappe, come richiamo simbolico all’anno 2025. L'obiettivo sarà quello di garantire un’esperienza pensata per far scoprire il significato del Giubileo e offrire ai pellegrini un modo diverso, originale e accessibile, per vivere il passaggio simbolico della Porta Santa.