Leolandia inaugura il Natale, tra nuove attrazioni e magiche atmosfere

È un Natale pieno di magia, quello di Leolandia.

Il celebre parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG), per tutti i weekend e e durante le vacanze scolastiche, fino al 6 gennaio, si tinge d'atmosfera con il suo Natale Incantato.

Nel suo cuore, un albero di Natale alto trenta metri, pieno d'addobbi colorati e luci scintillanti. Ma tante sono le novità di stagione, per regalare ai più piccini attimi da fiaba.

Il Natale 2024 a Leolandia

L’ingresso a tema, con grandi pacchi regalo infiocchettati, introduce i visitatori in un nuovo mondo: un regno natalizio abitato da principi, principesse, elfi, folletti e da una squadra di simpatici pinguini, pronti a mettersi alla prova con canti natalizi e tradizioni tipiche del periodo. Non mancherà, ovviamente, Babbo Natale. I bambini potranno entrare nella sua baita, consegnargli la letterina, e scattare insieme a lui dolcissime foto ricordo.

Tra le novità più suggestive del Natale 2024, la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, ancora più grande rispetto al passato, nel cuore del borgo medievale di Draghi e Leggende. Grandi e piccini possono pattinare e divertirsi al cospetto del drago Argo, sempre pronto a difendere il fantastico mondo di Leolandia. Chi preferisce invece le quattro ruote può salire a bordo delle e-car di Scuola Guida Futuro, la nuova attrazione di Leolandia dedicata alla mobilità sostenibile, recentemente premiata per il suo carattere innovativo e le finalità formative ai Parksmania Awards.

Anche le altre attrazioni, rivisitate in chiave natalizia, contribuiscono a creare un'atmosfera di festa: la Giostra Cavalli, con il suo fascino nostalgico, invita anche i più grandi a rivivere l’incanto dell’infanzia, mentre la Ruota dei Pionieri, illuminata ad hoc, regala viste suggestive sul parco.

Ma, ko spirito del Natale, permea anche il ricco palinsesto di spettacoli dal vivo. Imperdibile il musical in stile Broadway Merry Christmas! La Notte di Natale, dedicato alla vibrante atmosfera della sera della vigilia, che torna in scena dopo il grande successo dello scorso anno, Mentre nuovissimo è Canzoni sotto l’Albero, un coinvolgente e allegro appuntamento per cantare, dal vivo, le più belle canzoni di Natale rivisitate in chiave pop.

A fine giornata, le vie del parco si animano di fate, stelle natalizie e altri fantastici personaggi nella Parata del Natale, a cui segue la cerimonia di accensione del grande albero, sotto una meravigliosa nevicata che promette un ricordo indimenticabile.

Se poi si avverte un languorino, a poca distanza dalla pista di pattinaggio si può assaggiare un delizioso street food natalizio: churros al cioccolato, zucchero filato, una speciale cioccolata calda rossa al gusto di pandoro e, per i più grandi, il vin brulè. Mentre la Bottega dell’Agrifoglio attende tutti per lo shopping, tra decorazioni per l’albero e idee, e il truccabimbi trasforma i più piccini in elfi, renne o fate.

Ovviamente non mancano neppure i personaggi dei cartoni animati più amati, presenti a meet&greet e spettacoli: Masha e Orso nella loro Foresta, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini nell’area a tema PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir della serie Miraculous e il Trenino Thomas.