Cetrioli: calorie, proprietà e benefici

Ricco di acqua, sali minerali e vitamine, il cetriolo è l'ortaggio che non deve mancare a tavola, soprattutto in estate

Coltivato fin dall'antichità e ormai reperibile tutto l'anno - anche se, nel rispetto dei tempi naturali, si raccoglie nella stagione calda - il cetriolo è un alimento fondamentale per una dieta equilibrata, attenta all'apporto degli elementi essenziali per mantenere un corretto equilibrio vitaminico.

I benefici

Ricchissimo d'acqua, il cetriolo è altamente rinfrescante ed è un valido alleato nella stagione estiva. Ha proprietà diuretiche e depurative per questo favorisce la circolazione e aiuta a combattere il colesterolo. Si è rivelato anche un ottimo alimento per chi soffre di glicemia: l'assunzione permette di limitare il picco glicemico. Contiene tantissimi minerali essenziali, fibre e acido folico - fondamentale per chi è carente di ferro. Nella buccia sono contenute le vitamine C e K. Il cetriolo ha inoltre proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti, contrasta i radicali liberi ed è in cima alla lista degli alimenti utili per l'estetica naturale: idratante ed emolliente, restituisce tono e compattezza alla pelle depurandola da tutte le tossine che la rendono spenta.

Le calorie

Leggero e freschissimo, il cetriolo è inserito in tutti i piani alimentari di chi deve perdere peso o, semplicemente, vuole mantenersi in forma. Ricchi d'acqua (ne sono composti per il 95%), aumentano il senso di sazietà con un numero bassissimo di calorie (16 kcal per ogni 100 grammi di cetrioli crudi) stimolando la diuresi: quest'ultimo aspetto è essenziale per combattere la ritenzione idrica ed eliminare cellulite ed accumuli di adipe, azione favorita, inoltre, dalla presenza di acido tartarico che limita l'assorbimento dei carboidrati. Essendo poveri di zuccheri, e grazie al basso apporto di sodio, i cetrioli tengono sotto controllo anche l'apparato cardiocircolatorio.