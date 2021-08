Insalata di pasta fredda, 3 ricette sfiziose da provare

Si tratta di uno dei piatti più amati del periodo estivo. Fresco, ricco e facilissimo da preparare, si presta a numerose varianti Condividi:

La pasta fredda è uno dei piatti più rappresentativi della bella stagione. Colorato, fresco, facile da preparare e ottimo come take away, da portare con sé in occasione di una gita o di un picnic. Questo piatto si presta a moltissime varianti e invita a giocare con la fantasia. Ecco per voi alcune idee.

Pasta fredda classica Ingredienti: Pasta 320 g

Zucchine 200 g

Carote 150 g

Olio extravergine d'oliva 50 g

Pomodorini ciliegino 200 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pisellini 200 g

Mortadella 100 g

Emmentaler 100 g

Timo 1 rametto

Basilico q.b. Preparazione: mettete a bollire una pentola con acqua salata. Tagliatele le carote e le zucchine a listarelle. Quando l’acqua sarà arrivata a bollore, aggiungete le carote, le zucchine e i piselli e sbollentateli per 2-3 minuti, quindi scolate, senza buttare via l'acqua di cottura. Mettete le verdure in acqua ghiacciata per bloccare la cottura. Lessate la pasta nella stessa acqua e fatela cuocere al dente. Nel mentre tagliate pomodorini, mortadella e formaggio a cubetti. Quando la pasta sarà cotta unitela al resto degli ingredienti, unendo anche del basilico e del timo.