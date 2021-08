Torta salata ricotta e spinaci, la ricetta classica

La ricetta classica della torta salata prevede una preparazione facile e veloce, per un piatto che è un classico delle nostre tavole. Un'ottima idea anche per chi non ha molto tempo per cucinare ma vuole comunque portare in tavola un piatto gustoso.

Prima di tutto bisogna partire dal ripieno. Lavate gli spinaci e fateli cuocere per una decina di minuti in padella insieme ad un paio di cucchiai d’olio extravergine d'oliva e uno spicchio d’aglio. A fine cottura aggiustate di sale ed eliminate l’aglio. Quando sono cotti strizzate gli spinaci per eliminare l'acqua e tritateli. In una ciotola lavorate la ricotta con il parmigiano grattugiato, la noce moscata, un uovo e un pizzico di sale. Ora versate gli spinaci nella ciotola e mescolate. Rivestite uno stampo di 24 cm a cerniera con la pasta sfoglia, bucherellate la base con una forchetta e versate al suo interno la farcitura, che andrete poi a livellare. Girate all’interno i bordi della pasta sfoglia. Infine spennellate i bordi della pasta sfoglia con il tuorlo (in alternativa con il latte). Cuocete la torta ricotta e spinaci in forno preriscaldato ventilato a 180° per 35 minuti circa fino a quando risulterà cotta e dorata. Servitela tiepida o fredda. La torta ricotta e spinaci si conserva in frigo per due giorni ma potete anche congelarla.