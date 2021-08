Seppie con piselli, la ricetta del secondo piatto facile da preparare

Una ricetta semplice e veloce dove il sapore del mare si incontra con quello delle più antiche tradizioni contadine. Ecco come preparare un secondo piatto gustoso, sano e con poche calorie Condividi:

Le seppie con piselli sono un saporito secondo piatto tipico della cucina italiana, specie di quelle zone della Penisola a cavallo tra i sapori del mare e della terra. Si preparano in pochissimi minuti e con un altrettanto limitato numero di ingredienti, per una preparazione adatta anche a coloro che non hanno molta dimestichezza con i fornelli.

approfondimento Fave fresche di stagione, 3 ricette facili da provare Nonostante la semplicità che caratterizza la portata, le seppie con piselli non perdono il loro sapore ricercato, ottimo per stupire una platea di commensali dai palati più esigenti e variegati. Una pietanza tipica e così tanto diffusa che conosce oggi un infinito numero di varianti locali, dalla semplice cottura in bianco a quella in umido, accompagnata alla salsa di pomodoro (di cui ti parliamo oggi). Ma qual è il segreto per un piatto di seppie e piselli cucinato ad hoc? Non solo la cottura in umido ma anche, e soprattutto, la scelta di materie prime fresche e di ottima qualità. Ecco quali sono gli ingredienti necessari per il piatto e come prepararlo. Gli ingredienti per il piatto 500 gr piselli

1 kg seppie pulite

1 spicchio d’aglio

4 cucchiai di Olio EVO

Sale q.b.

Prezzemolo q.b.

500 gr pomodori pelati

50 gr vino bianco

Pepe nero q.b.