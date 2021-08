Fichi d'india, come pulirli e mangiarli: 3 ricette gustose

Questi frutti sono molto gustosi e versatili, basta saperli pulire al meglio per non buttare via nulla. Del fico d'india, infatti, si mangia anche la buccia

I fichi d’India sono i frutti di una pianta che appartiene alla famiglia delle Cactaceae. Possiedono molte proprietà, tra le quali quelle lassative e diuretiche; inoltre, essendo ricchissimi di fibre, sono ottimi alleati della linea. Far crescere una pianta di fichi d'india è facile, anche perché attecchisce facilmente su qualsiasi terreno, basta che sia in una zona con un’ottima esposizione e che le temperature non scendano mai sotto lo zero. Dei fichi d’India si mangia tutto , sia i frutti veri e propri, sia le foglie, dette pale, molto gustose e ricche di proprietà. Attenzione: quando si acquistano i fichi d'India, bisogna scegliere quelli con la buccia di colore rosso-arancio : sono i frutti migliori, quelli più dolci.

Fichi d'india, come pulirli

approfondimento

Fave fresche di stagione, 3 ricette facili da provare

Bisogna fare attenzione a maneggiare i fichi d'india perché hanno delle piccole spine. Prima di tutto, quindi, sciacquateli, poi metteteli in ammollo in una ciotolina per almeno un’ora in modo da ammorbidire le spine prima di poterle rimuovere. Come step successivo scolate i fichi, disponeteli su un tagliere e, ad uno ad uno, infilzateli al centro con una forchetta. In questo modo eviterete di tenerli con la mano e di pungervi con le spine. Tenendo ferma la forchetta eliminate, con un coltello, le due estremità del frutto. Per togliere la buccia, incidetela nel senso della lunghezza e accompagnate il taglio dall'interno, tirandola via con un solo movimento. E adesso vediamo tre ricette molto gustose da realizzare con i fichi d'india.

Tagliatelle ai fichi d'india e pancetta affumicata

Per questa ricetta è importante usare solo fichi d’india maturi, di un bel rosso scuro. Per prima cosa mettete a bollire l'acqua per la pasta, e nel frattempo pelate i fichi d'india come spiegato sopra, frullateli e passate la polpa al colino per eliminare i semi. Ora insaporite la salsa ottenuta con sale e pepe nero. In una padella antiaderente ben calda mettere a fiamma molto dolce i cubetti di pancetta affumicata con il timo. Scolate la pasta al dente e versatela nella padella, aggiungendo il succo dei fichi d'india, del pepe e del parmigiano. Infine aggiungete un filo d'olio e servite.