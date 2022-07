9/10 ©Getty

Tra le altre, per non incorrere in insolazioni e colpo di calore si consiglia di: indossare sempre abiti comodi e leggeri, capaci di garantire al corpo la sua normale funzionalità di traspirazione. Non manca poi il consiglio di idratarsi spesso durante la giornata e di bagnarsi per mantenersi freschi, specie collo e capo, così come quello di indossare accessori protettivi come cappello e occhiali da sole. È importante inoltre fare pasti leggeri e rinfrescanti