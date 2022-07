Gli 8 migliori repellenti naturali per le zanzare

Il caldo anomalo di questa stagione sta portando, in molti casi, anche ad un evidente aumento delle zanzare. Questi insetti sono tornati puntualmente a disturbare le nostre giornate e anche le nostre nottate. Per cercare di risolvere il problema potremmo provare ad adottare, oltre ai classici repellenti in commercio, anche alcuni metodi naturali, già pubblicizzati dalle nostre mamme e dalle nostre nonne, che sicuramente vanno benissimo per le persone allergiche e non fanno male alla pelle. Vediamone alcuni