Soprattutto in estate, quindi, il professore consiglia di mangiare bene, ma con giudizio: 5 pasti al giorno; una divisione abbastanza equa in tre fasi (colazione, pranzo, cena) del grosso del valore calorico che ingeriamo in una giornata; non un caffè al volo la mattina, un tramezzino a pranzo e un cenone la sera ma pasti equilibrati anche tra loro