E il caldo non sembra voler abbandonare l’Italia. Un’ondata di calore che - secondo gli esperti - potrebbe durare ancora 10 giorni soprattutto al Centro-Sud. L'anticiclone africano ha già portato i termometri a 42-44°C all'ombra al Sud e in Sardegna, ma la temperatura salirà ancora e in tutta Italia con picchi anche di 45° C