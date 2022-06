3/12 ©Ansa

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con decreto immediatamente esecutivo, corre ai ripari per l’emergenza siccità: la regione entra in stato di sofferenza idrica. Il testo impone alcune misure per mitigare l’impatto sulle scorte d’acqua: taglio dei rilasci obbligatori verso valle "per venire incontro alle esigenze irrigue dell'agricoltura" e una limitazione della risorsa idrica per uso domestico

