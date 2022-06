Siccità, in arrivo lo stato di emergenza. Regioni lavorano sui criteri

Le istituzioni stanno studiando possibili strategie per arginare la crisi idrica. In una riunione al Mipaaf è emerso che sulla dichiarazione dello stato emergenziale le Regioni sono al lavoro sull'individuazione dei criteri e la Protezione Civile predisporrà un Dpcm da trasmettere al Cdm. Lo stato di eccezionale avversità atmosferica per il settore agricolo si potrà proclamare "qualora il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile”