Siccità, verso stato d'emergenza. Fedriga: "Troveremo soluzione"

8/9 ©Ansa

Curcio, dal canto suo, ha spiegato: "Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste" del territorio. "Ricordiamoci che lo stato di emergenza serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attività che seguono allo stato di emergenza che non è un'idea ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte"