Ecco nel dettaglio le previsioni per domani 28 giugno: l'anticiclone africano Caronte domina su gran parte d'Italia, ma non al Nord dove il tempo è previsto in rapido peggioramento. Nel corso delle ore centrali del giorno le piogge e i temporali si estenderanno a tutto il Nordovest, per raggiungere entro sera anche il Nordest. Attenzione a possibili grandinate. In lieve calo anche le temperature: 23 gradi a Torino, 29 a Milano; massime fino a 35 gradi a Bologna

Meteo a Milano: le previsioni del 27 giugno