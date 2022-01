Covid, studi: "Omicron meno grave, colpisce più la gola che i polmoni"

5/12 ©Ansa

Anche le ricerche del Neyts Lab dell’Università di Leuven in Belgio sono arrivate a conclusioni simili. La carica virale riscontrata nei polmoni di un gruppo di criceti infettati con la variante Omicron era più bassa di quella causata da altri ceppi di coronavirus. Il professor Johan Neyts ha parlato dei risultati come di segnali per cui “il virus potrebbe essere più capace a infettare gli umani rispetto ai criceti, oppure è più probabile che infetti il tratto respiratorio alto, o che provochi malattie meno gravi”

Covid, Oms: "Con tsunami Omicron-Delta ospedali a rischio collasso"