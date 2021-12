Covid, Oms: "Con tsunami Omicron-Delta ospedali a rischio collasso"

Omicron, Oms: "Rischio molto alto"



Nel bollettino epidemiologico settimanale, l'Oms ha avvertito che "il rischio globale legato alla nuova preoccupante variante rimane molto alto".

"Prove affidabili mostrano che Omicron ha un vantaggio di crescita rispetto alla variante Delta, con una capacità di raddoppiare in due o tre giorni", ha sottolineato l'organizzazione constatando che "si osserva un rapido aumento dell'incidenza dei casi in un certo numero di Paesi".



Afp, nuovo record settimanale di casi nel mondo



Stando alle stime dell'agenzia di stampa Afp, nell'ultima settimana a livello globale sono stati registrati in media oltre 935mila casi giornalieri di Covid. Si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. I dati Afp si riferiscono alla settimana dal 22 al 28 dicembre e si basano sui rapporti comunicati quotidianamente dalle autorità sanitarie di ciascun Paese.



Covid: in Usa 380.751 casi in 24 ore



Preoccupa in particolare, la situazione epidemiologia degli Stati Uniti, dove, secondo la rilevazione del New York Times, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380.751 nuovi casi di Covid-19. Un aumento che fa salire la media settimanale di casi giornalieri a 267.305, oltre quindi il precedente record del gennaio 2021 di 251.232 casi. Un nuovo picco di casi ha interessato in particolare lo stato di New York, con 67mila casi giornalieri. Lo ha annunciato il governatore Kathy Hochul, sottolineando di aver ordinato 37 milioni di kit per effettuare i test. I ricoveri sono saliti di 594 unità a quota 6.767, mentre i decessi sono stati 97.