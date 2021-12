Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 30 dicembre. LIVE

Record contagi in Stato New York, 67 mila in 24 ore

Lo Stato di New York ha registrato un record di 67mila casi positivi nelle ultime 24 ore e un costante aumento dei ricoveri nell'ultima settimana. Come riferisce il New York Times, una linea della metropolitana di New York City è stata sospesa e diverse altre hanno subito ritardi per via dell'alto numero di dipendenti assenti per malattia. Almeno 20 centri che effettuano tamponi sono stati chiusi a causa della carenza di personale e quasi un paramedico su tre è attualmente in malattia. In alcuni quartieri della Grande Mela, il tasso di positività si avvicina al 30%.