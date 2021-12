Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 30 dicembre

Nelle ultime 24 ore 126.888 nuovi positivi, contro i 98.020 di ieri. I tamponi sono 1.150.352 (ieri 1.029.429), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'11% (era al 9,5%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 137.247. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.981.428. I guariti sono 5.064.718. Le persone in terapia intensiva sono 1.226 (+41) Condividi

Sono 126.888 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati oggi (alcuni relativi a giorni precedenti), mentre ieri erano stati 98.020. Aumentano i tamponi effettuati: 1.150.352, contro 1.029.429 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11% (ieri era 9,5%). Sono 156 i morti (compreso qualche riconteggio), 41 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 39.152, poi la Toscana con 15.830. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 1.226, con 134 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.981.428. Le vittime in totale sono 137.247, con 156 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 136, compresi altri riconteggi). I guariti sono 22.246 nelle ultime 24 ore e 5.064.718 in totale. I ricoverati con sintomi sono 10.866 (+288). Sono invece 767.371 le persone in isolamento domiciliare (+104.269). I tamponi sono in tutto 138.913.581 - di cui 72.990.973 processati con test molecolare e 65.922.608 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.150.352 rispetto al 29 dicembre. Le persone testate sono finora 40.905.632, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.