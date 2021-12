Covid, da quarantena a Super green pass. Cosa cambia col nuovo decreto

Niente quarantena per i vaccinati da meno di quattro mesi dopo un contatto stretto con un positivo, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, estensione del certificato verde rafforzato a diversi ambiti: dal 10 gennaio serve per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Ecco le misure che hanno ottenuto il via libera dal Cdm