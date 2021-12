Cdm, sul tavolo l’obbligo Super Green pass al lavoro

5/15 ©IPA/Fotogramma

Le regole in vigore al momento prevedono, per i contatti "stretti" delle persone positive al virus, un periodo di isolamento di una settimana per chi è vaccinato contro il Covid e di 10 giorni per chi non lo è. Al termine del periodo stabilito, in entrambi i casi, occorre sottoporsi a tampone -rapido o molecolare- per verificare la positività. In caso negativo, finisce la quarantena

Covid, tamponi rapidi: perché si rischiano risultati falsi negativi