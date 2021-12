4/18 ©Ansa

“Un semplice tampone non sarà più sufficiente", ha spiegato il premier Jean Castex (in foto) in conferenza stampa. Parigi punta quindi in particolare sui vaccini per arginare la pandemia e in quest’ottica ha aperto le prenotazioni per le terze dosi a soli tre mesi dalla seconda

Covid, Macron: "Nessun tampone per ingresso in Francia per chi viene da Ue"