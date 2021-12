Covid, ecco perché Omicron contagia anche i vaccinati con tre dosi

L’analisi della situazione

approfondimento

Covid, le nuove misure contro la variante Omicron

A fare il punto della situazione un articolo di Fanpage, che sottolinea come anche nel nostro continente si stia assistendo ad una crescita evidente dei contagi, spinta dalla diffusione della variante Omicron, con le infezioni giornaliere che stanno toccando i picchi in diversi Paesi, come Francia, Regno Unito e anche Italia. E come tutto lasci considerare che questo trend di crescita posso proseguire anche nei prossimi giorni. La variante Omicron, si legge, presenta numerose mutazioni nella proteina Spike, fattore che ha acuito un aspetto, cioè che l’efficacia dei vaccini rispetto all’infezione diminuisce con il trascorrere del tempo. Per questo motivo occorre ricorrere ad una dose booster, così da stimolare ancora il sistema immunitario e garantire un ulteriore, seppur parziale, ripristino della difesa dal virus. I primi dati emersi relativi ai vaccini (tra cui Moderna e Pfizer) attualmente in uso, hanno dimostrato l’aumento degli anticorpi dopo la terza dose, così da garantire una protezione più alta nel caso di infezione. Anche nei casi di malattia grave indotta proprio dalla variante Omicron. Ma le infezioni in chi ha fatto la seconda dose 5 o più mesi fa, si sono rivelate più probabili proprio perché, come detto, la stessa variante scoperta di recente in Sudafrica ha fatto abbassare le percentuali di protezione dal contagio. Alcuni studi, poi, hanno segnalato che persino coloro che hanno ottenuto le tre dosi abbiano una difesa minore rispetto al contagio, perché la variante Omicron tenderebbe a “bucare” in parte la copertura garantita dai vaccini. La dose booster, quindi, aumenterebbe la protezione ma non garantirebbe una copertura totale dal rischio di infezione. Tra l’altro, segnala ancora l’articolo, le percentuali di protezione cambiano in base alla tipologia di dosi e booster ricevute. Omicron, in sostanza, avrebbe complicato la situazione ed è anche per questo motivo che i colossi farmaceutici hanno intenzione di lavorare ad un aggiornamento specifico dei vaccini, considerando tutte le caratteristiche della nuova mutazione.