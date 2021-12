1/10 ©Ansa

L’unico modo per scoprire se un caso è attribuibile alla variante Omicron è fare il sequenziamento, ovvero portare i tamponi in laboratorio e analizzarli. Gli individui che si infettano non hanno modo di accertarlo da sé, ma i primi studi effettuati sui sintomi della variante indicano che bisognerebbe prestare attenzione soprattutto a determinate condizioni. Ecco cosa sappiamo finora

