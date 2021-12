Covid, Oms: in Europa “altra tempesta in arrivo” a causa di Omicron

Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Il continente, ha spiegato, si deve preparare ad un “aumento significativo” dei casi di Covid-19 sull’onda della diffusione della variante Omicron. “Un'altra tempesta è in arrivo”, ha sottolineato, spiegando che “nel giro di alcune settimane, Omicron sarà dominante in più Paesi del continente”. E questo contribuirà a spingere “ulteriormente sull'orlo i sistemi sanitari già sotto pressione”

Il monito è arrivato da Hans Kluge, esperto dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). L'Europa si deve preparare ad un “aumento significativo” dei casi di Covid-19 sull’onda della diffusione della variante Omicron . Secondo Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, “un'altra tempesta è in arrivo”, ha detto ancora, spiegando che “nel giro di alcune settimane, Omicron sarà dominante in più Paesi del continente” E questo contribuirà a spingere “ulteriormente sull'orlo i sistemi sanitari già sotto pressione”.

La “strategia delle 3P”

Quali le soluzioni per contrastare l’emergenza sanitaria? Per contrastare gli effetti della nuova variante Omicron, “ci sono tre cose che dobbiamo fare con urgenza: proteggerci attraverso la vaccinazione, prevenire ulteriori infezioni”, attraverso le opportune misure anti-contagio ed infine “preparare i sistemi sanitari per un'ondata di casi”. Si tratta, ha detto Kluge, della cosiddetta “strategia delle 3P”, i cui cardini sono “proteggere, prevenire e preparare”. Risulta fondamentale, ha riferito, “aumentare l'adesione alla vaccinazione, che si tratti di prima dose, di seconda o di dose aggiuntiva di richiamo, a partire dalle persone a rischio di Covid grave e dagli operatori sanitari”. Occorre, ha proseguito Kluge, “proteggere i vulnerabili. E dobbiamo anche proteggere la nostra forza lavoro in prima linea”, con l’obiettivo di “salvaguardare i sistemi sanitari: se non sei vaccinato, vaccinati”, ha ribadito l’esperto. “Se hai avuto il Covid-19 in passato, vaccinati. Se ti viene offerto un booster, vaccinati”, ha rimarcato ancora.

Le raccomandazioni alle persone

Ma non è tutto, perché se “la vaccinazione offre la migliore protezione contro malattie gravi e morte”, la stessa deve proseguire “di pari passo con altre misure che tutti noi possiamo adottare per prevenire l'infezione”, è l’invito di Kluge. “Sappiamo tutti cosa significa: evitare spazi affollati, chiusi e ristretti; mantenere una distanza fisica dagli altri. E ancora lavarsi spesso le mani, indossare una mascherina, tossire o starnutire dentro un gomito piegato o un fazzoletto, aerare adeguatamente gli ambienti interni”. Senza dimenticare che, “in questo periodo dell'anno in cui ci sono molti incontri sociali” legati alle festività natalizie, Bisogna valutare il proprio “rischio e il rischio per gli altri e dare la priorità agli eventi più importanti per se stessi”.

Le avvertenze ai governi

Infine, come ultima raccomandazione, Kluge ha invitato “i governi e le autorità a preparare i sistemi sanitari ad una nuova ondata”, oltre che a gestire “un'impennata significativa di casi”. Proprio le autorità sanitarie, ha detto infine il direttore di Oms Europa, “devono aumentare la capacità di test e tracciabilità, coinvolgere l'assistenza sanitaria di base nella gestione dei casi Covid e preparare gli ospedali per un'impennata di contagi. Oltre a sostenere gli operatori sanitari in prima linea”. Con la variante Omicron, ha aggiunto, che “sta guadagnando terreno”, mettendo a distanza di 2 anni, gli “operatori sanitari nuovamente a dura prova”. Uno su 5, ha ricordato l’esperto, soffre di ansia e depressione proprio a causa della pandemia. “I loro timori vanno affrontati, il loro bisogno di condizioni di lavoro gestibili deve trovare una risposta.