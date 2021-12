Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 22 dicembre. LIVE

Attese per domani le misure per il Natale, si pensa alle mascherine all’aperto per tutte le festività. Oggi la conferenza stampa di fine anno di Draghi. Record di tamponi in Italia, oltre un milione di green pass scaricati. Presidi delle scuole contrari ad allungare le vacanze. Variante Omicrom, per l'Oms due dosi non bastano più. In Israele via libera alla quarta somministrazione. In Europa altri 8 paesi impngono il tampone alla frontiera