Ancora in crescita il numero dei pazienti nei reparti ordinari (8.544, +163) mentre registra una piccola frenata quello delle persone in rianimazione (1.010, -2 rispetto a ieri). In netto aumento la percentuale di positivi sui tamponi fatti: è al 4,7% rispetto al 3,6% di ieri. Il bollettino del 22 dicembre segnala 779.303 test giornalieri effettuati