LA QUARANTENA PER I CONTATTI STRETTI NON VACCINATI – Il periodo di quarantena per i contatti stretti di un positivo sale a 10 giorni nei casi di persone non immunizzate. Resta valida la regola di sottoporsi a test - molecolare o antigenico - terminato il periodo di isolamento obbligatorio. Se risulta negativo, cade l’obbligo di quarantena. Nel caso in cui non si effettui un test, la quarantena dura 14 giorni e finisce anche in assenza di esito negativo al termine del periodo di riferimento