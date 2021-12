2/12 ©Ansa

In vista del Capodanno, quando tradizionalmente si aspetta la mezzanotte in piazza, restrizioni e misure sono state prese anche nei territori ancora in zona bianca. L’obiettivo è garantire delle feste normali - quanto più possibile -, ma la nuova variante Omicron ha complicato la situazione. Ecco le regole per l’ultimo dell’anno, città per città

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta