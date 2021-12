Green Pass, ipotesi riduzione e test rapidi: cosa dicono gli esperti

7/11 ©Ansa

"Dopo 5 mesi il Green Pass perde ogni giorno un po' di validità rispetto alla circolazione del virus - sostiene a Buongiorno su Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo - Se fossimo in una situazione di bassa circolazione non sarebbe un problema, ma in un momento di alta circolazione come questo bisogna anche pensare di ridurre la durata del pass"