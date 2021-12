Vaccino Covid, Magrini (Aifa): “Potrebbe servire richiamo ogni 6 mesi”

Il direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco in un’intervista a La Stampa: bisogna “incrementare i livelli di copertura vaccinale, non solo nel nostro Paese e in Europa, ma anche nel Sud del mondo. Se nel 2022 non riusciamo a vaccinare almeno il 60% della popolazione mondiale, sarà difficile superare la crisi". E appoggia l'ipotesi di ridurre da 9 a 6 mesi la validità del Green Pass, "per evitare discrepanze con i tempi previsti per la terza dose"