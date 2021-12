Covid, quali Regioni passano in zona gialla da oggi

9/11 ©Ansa

In zona gialla è entrata anche la provincia autonoma di Trento dove il 18 dicembre si sono registrati due decessi per Covid e 301 nuovi contagi in 24 ore. Per favorire i controlli l’Autostrada del Brennero ha ridotto a una corsia la carreggiata Sud in prossimità del confine di Stato in ingresso in Italia