Veneto, Liguria, Marche e la provincia autonoma di Trento passeranno le feste in giallo: da lunedì 20 dicembre non saranno più in fascia bianca. Sorvegliati speciali per la settimana successiva Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il Friuli-Venezia Giulia potrebbe invece colorarsi di arancione entro fine anno