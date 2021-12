Sicilia, salgono a 8 i comuni in zona arancione: ecco quali sono

Saranno in zona arancione da domani, sabato 18 dicembre, i Comuni di Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant'Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, e valida fino a lunedì 27 dicembre. Il provvedimento è stato preso a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La zona arancione è attualmente in vigore, fino al 20 dicembre, anche in altri tre comuni siciliani: a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel Messinese.