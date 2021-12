Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 dicembre. LIVE

La nuova variante Omicron spinge i contagi nel Regno Unito, oltre 93mila nelle ultime ore. In Irlanda imposto il coprifuoco per pub e ristoranti, in Francia viene introdotto il pass vaccinale: un certificato che non si potrà più ottenere con i tamponi, ma solo con la somministrazione del vaccino.

GRAFICHE - MAPPE) Il bollettino del ministero della Salute registra 28.632 contagi e 120 decessi. Con 669.160 tamponi processati il tasso di positività è al 4,3% (+0,6% in più rispetto a ieri). Aumentano le terapie intensive (+6) e i ricoveri(+182). ( BOLLETTINO

