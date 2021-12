L’Europa è alla prese con un’altra ondata di coronavirus, alimentata dalla nuova variante. In Italia è stata trovata nello 0,6% dei tamponi analizzati, nel Regno Unito rappresenta il 2,9%, in Olanda il 5,1%. Ma i vari Stati non la cercano allo stesso modo: in Uk i tamponi sequenziati nell’ultimo mese sono quasi 173mila, nel nostro Paese circa 4.300