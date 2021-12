2/12 ©Ansa

Quello che è certo, è che circa 12 milioni di italiani passeranno il Natale in zona gialla. Il governo rivendica la stretta sui viaggi e non esclude ulteriori misure se la situazione dovesse peggiorare, a partire dalla possibilità di introdurre l'obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati che vogliono andare a vedere le partite in stadi e palazzetti, entrare in discoteca o assistere ad un concerto

