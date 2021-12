Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 dicembre

Nelle ultime 24 ore 26.109 nuovi positivi, contro i 23.195 di ieri. I tamponi sono 718.281 (ieri 634.638), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 3,6% (era al 3,7%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 135.301. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.308.180. I guariti sono 4.854.949. Le persone in terapia intensiva sono 917 (+47) Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 26.109 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.195. Aumentano i tamponi effettuati: 718.281, contro i 634.638 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,6% (ieri era 3,7%). Sono 123 i morti (compreso qualche riconteggio), 47 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.304, poi il Veneto con 3.383. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 917, con 101 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.308.180. Le vittime in totale sono 135.301, con 123 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 129, compresi altri riconteggi). I guariti sono 13.704 nelle ultime 24 ore e 4.854.949 in totale. I ricoverati con sintomi sono 7.338 (+29). Sono invece 309.675 le persone in isolamento domiciliare (+12.201). I tamponi sono in tutto 128.435.536 - di cui 69.890.580 processati con test molecolare e 58.544.956 con test antigenico rapido -, in aumento di 718.281 rispetto al 15 dicembre. Le persone testate sono finora 39.209.761, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino, ecco perché funziona: confronto contagi, ricoveri e decessi Nelle note del bollettino si legge che la Regione Calabria comunica che "nel totale dei test comunicati oggi è compreso anche l'esito di 425 tamponi, di cui 238 positivi, processati ieri 15/12 e registrati oggi 16/12 per problemi informatici occorsi nella giornata di ieri"; la Regione Emilia-Romagna dichiara "di aver eliminato 2 casi positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia riporta che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi"; la PA di Bolzano segnala che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare"; la Regione Sicilia riporta che "i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 15/12/21 (n. 2), 14/12/21 (n. 8), 12/12/21 (n. 1)".